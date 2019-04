«Abbiamo avuto occasioni in avvio ma non ci siamo riusciti». Il volto affranto di Mertens è la fotografia del Napoli dopo il match perso al San Paolo contro l'Arsenal. «Dopo il gol preso abbiamo abbassato la testa. All’intervallo ci siamo detti di provarci ancora, abbiamo sbagliato a Londra ma qui non potevamo sbagliare, l’Arsenal non è più forte di noi».



Cosa è mancato agli azzurri? «Il primo tempo di Emirates pesa, non eravamo messi bene in campo e loro ne hanno approfittato. Abbiamo provato di tutto, si sono difesi bene, ma è stato impossibile segnare», ha continuato a Sky Sport. «Questa squadra deve capire che è fatta da calciatori normali che stanno facendo bene, in campionato va bene perché siamo secondi, in Champions siamo usciti all’ultima gara, i tifosi devono capire che stiamo facendo bene».

