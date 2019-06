Mertens, panchina e assist in Belgio e Hysaj vince con l'Albania

Un quarto d'ora in campo decisivo per Dries Mertens, l'attaccante azzurro lanciato in campo dal Belgio solo nel finale di gara ma capace comunque di lasciare il segno. Suo, infatti, l'ultimo e decisivo assist per il 3-0 di De Bruyne che stende la Scozia e tiene ancora la squadra di Dries in testa al girone di qualificazione per i prossimi Europei a punteggio pieno dopo quattro gare.



Serata vincente anche per l'Albania che, contro la Moldavia, centra la seconda vittoria del suo gruppo di qualificazione. Tutto il match in campo per Hysaj, lanciato dall'ex allenatore azzurro Edy Reja nel mascherato 3-5-2 albanese. A chiudere il quadro di azzurri impegnati in giro per il mondo ci ha pensato Adam Ounas, di scena nell'amichevole Algeria-Burundi terminata 1-1. L'azzurro è subentrato al 68' rilevando Belaili.

