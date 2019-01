Napoli, Mertens e Fabián indivisibili: il duo a cena sul lungomare

«Nel gruppo ho legato con tutti, ma con Mertens c'è un'amicizia speciale». così, qualche giorno fa, Fabián Ruiz raccontava il legame con il compagno di squadra belga conosciuto la scorsa estate. Tra i due il colpo di fulmine è stato immediato, prima in campo e poi fuori dal terreno di gioco. Non solo si trovano a meraviglia quando vestono l'azzurro, ma passano anche molto tempo libero insieme.



Dries, in città ormai da molti anni, fa da Cicerone per il più giovane spagnolo e non è raro beccarli insieme. Come ieri sera quando il duo azzurro si è fatto beccare a cena da Casa a Tre Pizzi, noto locale del lungomare napoletano che li ha ospitati. «Grazie campioni per la visita, è stato un piacere avervi con noi», hanno scritto su Instagram i gestori del ristorante che nei mesi scorsi avevano avuto modo di ospitare altri volti noti dello sport napoletano, da Armando Izzo a Franco Porzio, fino all'altro azzurro José Callejon.



