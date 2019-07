Ecco Mertens lontano dal campo: «Dries chiamatelo Ciro»

di Bruno Majorano

Inviato a Dimaro-Folgarida



All'ufficio anagrafe del comune di Leuven (Belgio) pare sia arrivata una strana richiesta di cambio nome. Il mittente è anonimo, ma il timbro dell'ufficio postale di provenienza non lascia adito a fraintendimenti. 80100: Napoli. La richiesta è di facile comprensione, seppur sia scritta in italiano: «Vorremmo cambiare definitivamente il nome di Mertens da Dries in Ciro».



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO