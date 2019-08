Napoli, Mertens punta in alto: 12 gol al record azzurro di Hamsik

di Roberto Ventre

Mertens riparte da centravanti, il ruolo dove si scoprì grande quando fu lanciato da Sarri per il grave infortunio al legamento crociato di Milik (quell'anno segnò 34 gol tra campionato e coppe). Il belga giocherà a Firenze da prima punta proprio al posto del polacco che non ha ancora recuperato in pieno dall'infortunio muscolare accusato nel riscaldamento della seconda partita negli Stati Uniti contro il Barcellona.



