Napoli, occhio all'Atletico: Simeone vuole Mertens a Madrid

Il nome di Dries Mertens torna as essere protagonista in Spagna. Secondo quanto riportato da Cadena Cope, infatti, il belga azzurro sarebbe ancora un nome da spendere sulla lista di Diego Simeone per l'Atletico Madrid del prossimo anno. «Mertens piace molto all'Atletico, ma non è una cosa nuova perché già la scorsa estate c'era un forte interesse che si concluse con un nulla di fatto», si legge. «È un calciatore forte, con qualità, l'Atletico sta già pensando alla squadra per il prossimo anno e vorrebbe rinnovare il ciclo che sembra essersi concluso questa stagione».



Con il contratto in scadenza nel 2020, la prossima estate sarà di certo decisiva per Dries. «Non è un ragazzino perché ha 31 anni già compiuti, ma è un'alternativa importante a Griezmann. Con Sarri ha fatto tanti gol da prima punta, ma può giocare anche da seconda punta come sta facendo con Ancelotti, e ha tanta esperienza viste le tante partite internazionali».

