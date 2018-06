Il Napoli cerca l'erede di Mertens: è Gomez il primo della lista

di Pino Taormina

Non è ancora il momento cruciale della stagione, ma presto devono essere stese con Ancelotti anche le linee guida tecniche. Il sistema di gioco di riferimento, per esempio. E non c'è soltanto da capire su chi puntare per rinforzarsi. Occorre anche valutare la rosa attuale e decidere chi resterà a Castel Volturno, chi lascerà e chi potrebbe farlo.



Nella categoria degli intoccabili, Insigne è l'emblema: superblindato lo scorso anno dal prolungamento del contratto, ha solo l'incognita legata alla presenza di Mino Raiola ma almeno fino a maggio del 2019 c'è da stare tranquilli perché Lorenzo è ancora legato contrattualmente ai suoi storici agenti. Poi nello zoccolo duro si possono inserire anche Ghoulam, Hysaj, Zielinski, Diawara, Allan, Milik. Il discorso più complicato è in attacco, dove Lorenzo a parte, sono più o meno tutti cedibili, a seconda dei desideri dei diretti interessati perché sia Mertens che Callejon hanno una clausola rescissoria che li rende appetibili e trattabili anche senza il consenso di De Laurentiis. La pattuglia è ben nutrita: c'è Verdi in arrivo, poi Milik, Inglese, probabilmente il pentito Younes.



Se Mertens andasse via, se decidesse di dire addio con due anni di anticipo rispetto al contratto, il ds Giuntoli sta pensando a qualcuno con le sue stesse caratteristiche: da qui il pensiero per il Papu Gomez, 30 anni, centravanti dell'Atalanta. Prezzo al momento spropositato rispetto alla valutazione degli azzurri ma in teoria c'è il tempo per ridimensionare la richiesta. Su Chiesa, invece, ormai il Napoli non è più solo: Della Valle è riuscito nel suo intento e il prezzo ora è alle stelle. Su Koulibaly c'è il Barcellona, che mette sul piatto ben 40 milioni di euro più i cartellini di uno tra André Gomes, Denis Suarez e Paco Alcacer. I primi due sono da tempo sul taccuino del ds Cristiano Giuntoli, tant'è che sopratutto il centrocampista portoghese viene seguito fin dai tempi in cui giocava al Valencia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO