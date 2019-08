Ultime ore prima di tornare al lavoro. Castel volturno aspetta il Napoli, la squadra di Carlo Ancelotti domani tornerà ad allenarsi con in testa l'appuntamento contro la Fiorentina, primo appuntamento della nuova stagione di Serie A.



Tanti gli azzurri che ne stanno approfittando per ricaricare le pile dopo il lungo ritiro ed il tour americano, tra questi anche Dries Mertens, attaccante azzurro che con la compagna Kat ha trascorso ore di relax tra Capri e Positano. Per lui tanti selfie coi tifosi, qualche serata di canti e balli con gli amici, persino la dedica di Giuseppe Gambi, tenore che ha intonato «Sarò con te» per il belga.





© RIPRODUZIONE RISERVATA