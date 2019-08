Mertens, relax con gli amici: palleggi in spiaggia a Posillipo

Tante le apparizioni in città per Dries Mertens che non rinuncia mai ad un bagno di folla tra un allenamento e l'altro. Il belga, che sabato sarà titolare nell'esordio del suo Napoli a Firenze con ogni probabilità, si è fatto beccare da qualche tifoso curioso in spaggia a Posillipo con alcuni amici, intenti a palleggiare e a divertirsi col pallone. Il belga non è nuovo a queste uscite, ma il video ha fatto ancora una volta il giro della rete confermando il suo legame con la città e con i tifosi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA