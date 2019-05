Napoli, show di Mertens alla cena e Ancelotti: «Una fantastica serata»

Il Napoli si diverte a Villa D'Angelo, tra balli, canti e portate che farebbero invidia a tutti. Re della serata, però, è il solito Dries Mertens, il belga dall'animo napoletano che si è preso la scena a cena finita ed ha "incantato" i presenti con un balletto difficilmente replicabile.



L'attaccante azzurro ha condiviso la performance ballerina prima con l'amico Tommaso, il magazziniere nel cuore di tutti gli azzurri, poi ha duettato con Carlo Ancelotti sulle note di Eros Ramazzotti.Anche Kalidou Koulibaly si è concesso ad un ballo di troppo, poi tanti gli azzurri che si sono alternati al karaoke. Dopo Dries e Carletto, è stata la volta di Amin Younes, Davide Ancelotti, fino ai membri dello staff come Mino Fulco. Tutto con tanto di prova Tv per i numerosissimi video pubblicati dai partecipanti alla serata.A chiudere l'incontro ci ha pensato la splendida torta a tre piani, ormai appuntamento fisso per il Napoli che saluta la stagione sulla collina del Vomero. Aurelio De Laurentiis, con accanto il figlio Edo, ha voluto condividere il momento del taglio della torta proprio con Ancelotti: «Fantastica e divertentissima cena con la famiglia del Napoli» il messaggio dell'allenatore. Con un saluto all'annata ormai conclusa e l'appuntamento tra le montagne di Dimaro.

