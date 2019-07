Giorni di relax per Dries Mertens, la punta belga che dopo il ritiro in Trentino e l'amichevole con il Liverpool ha raggiunto la compagna Kat e alcuni amici direttamente a Capri. Il rientro a Castel Volturno è previsto per domani, così la punta azzurra si gode qualche ora di pausa tra il mare e del buon cibo.



Direttamente dalle storie Instagram il belga si è mostrato ai fan a cena, poi ha scherzato con alcuni tifosi che l'hanno beccato sull'isola: «Puntare su di me al fantacalcio? No, non prendermi, altrimenti poi rompi le...» ha scherzato il belga con un napoletano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA