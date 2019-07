Napoli, il lungo addio di Mertens: «Forse è l'ultimo anno in azzurro»

Un lungo messaggio per José Callejon, compagno da sempre in azzurro e spalla ieri sera, durante la presentazione sul palco a Dimaro, mentre suonavano le note di «Oje vita» intonata dai due. Dries Mertens ha spaventato i tifosi napoletani sui social con questo messaggio:



«Guaglio, siamo arrivati insieme a Napoli e adesso inizia il nostro settimo campionato in maglia azzurra, forse l’ultimo...ma quanto ci siamo divertiti fratello. E quando mi abbracci cosi me faj murì», a metà tra l'italiano e il napoletano e quella indicazione dell'ultima stagione ancora da giocare insieme. Il «forse» a fare tutta la differenza del mondo: i due azzurri sono gli unici del gruppo a disposizione di Ancelotti ad avere il contratto in scadenza esattamente tra un anno e non ancora rinnovato.



