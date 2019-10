Napoli, il messaggio di Albiol: «Siete forti, credete allo scudetto»

È tornato in spagna l'ultima estate per quello che probabilmente sarà l'ultimo passo della sua carriera, ma Raul Albiol non ha dimenticato Napoli. «Parlo spesso coi miei ex compagni, sono rimasto a Napoli per sei anni e considero quella squadra come una famiglia», ha detto il difensore passato dall'azzurro al Villarreal nell'ultima sessione di mercato.



Dal ritiro della nazionale spagnola, ritrovata dopo un po' di assenze, il centrale ha lanciato un messaggio agli ex compagni. «Per me è stata una esperienza incredibile, seguo il Napoli ogni volta che posso. Da anni provano a vincere lo scudetto, non ci sono ancora riusciti oggi ma devono continuare a provarci perché la squadra è fortissima. Vincere un campionato è il sogno di tutta la città».





