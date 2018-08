Napoli, Zielinski sale sul ring: sinistro, destro e Milan al tappeto

di Marco Ciriello

Come un pugile, Piotr Zielinski, colpisce col sinistro prima e poi col destro, in una purezza di gesti, e il Milan traballa, poi Mertens lo stende. È una partita apparentemente in apnea quella del Napoli, che va sotto attaccando, non subendo mai, eppure incassa due gol. La concezione agonistica ancelottiana mai domi, mai sottomessi, nemmeno se stai perdendo in casa attraversa la squadra, con tecnica e contenuti, arrivando alla scossa caratteriale. Per Zielinski passa questa corrente, che blocca l'eccedere della sofferenza che viene dal risultato, e poi in lui si comminano e si infliggono i segni dell'evidente recupero napoletano.



Bisogna aspettare un tempo, però, e sopportare i due gol rossoneri, terrigni e fangosi, che sporcano gioco e intenzioni, tattica e cuore. Ma il centrocampista polacco, e i suoi compagni hanno una consapevolezza che diventa evidenza, manovrano, palleggiano e intanto crescono, occupando militarmente la metà campo dei calciatori di Gattuso, mancano ancora alcune distanze, la precisione, ma non la capacità di controllo. Intanto i fischi del passato investono Gonzalo Higuain, in un sentimentalismo stantio prima che inutile, molto più pragmatico e sontuoso il metodo Albiol. Con lui anche Allan, stessa scuola, mentre davanti si procede a singhiozzo. Zielinski sa che deve essere una roba intensa, elegante, e cercare quel tono spiccato che se non passa sulle teste degli avversari deve almeno passare sotto le loro gambe, un riscontrabile, esigentissimo, tocco di classe. È quello che succede nel recupero, Callejon gli serve in area un pallone di seta, lui lo fa scorrere preparando il tiro, lo lascia andare per poi riprenderlo, con un fiducia nel pallone quasi pari a quella del pensiero che sta dietro al suo tiro, un tocco riveresco nel senso di Gianni Rivera da abatino nel movimento, una delicatezza enorme, ma con una forza maggiore, prepara il sinistro, l'interno sinistro per toccarla e metterla nell'angolo alla sinistra di Donnarumma mentre tutto faceva pensare che la tirasse dal lato opposto, almeno era quello che hanno pensato i difensori del Milan: Musacchio, Calabria e Kessie. Se ne inganni quattro, tra passaggio e porta, hai segnato un gran gol. Soprattutto se li inganni solo muovendoti mentre ti metti in posizione per calciare, e poi la piazzi, ottenendo il massimo risultato.



