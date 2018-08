Il Napoli di Ancelotti non molla mai: la doppia rimonta mancava dal 2011

di Gennaro Arpaia

Non aveva mai segnato contro il Milan da quando è arrivato in Italia nel 2013 e ha scelto il miglior momento per farlo. Dries Mertens è il volto di Napoli-Milan, la lezione numero due in campionato per la squadra di Carlo Ancelotti. Due vittorie in altrettante gare, sei punti in campionato che valgono per gli azzurri il primo trenino per l’alta classifica in attesa che la giornata si concluda con il posticipo di questa sera che vedrà impegnata la Roma. Cinque i gol di Zielinski e compagni nelle prime due uscite, con il polacco che fa proprio da capocannoniere vista la doppietta contro i rossoneri. A Piotr il Milan porta bene: 4 dei suoi 16 gol in carriera in Serie A sono infatti arrivati contro i rossoneri, così come porta bene al Napoli che vince per il secondo anno consecutivo contro la squadra di Gattuso ed allunga a otto la striscia positiva degli ultimi anni con sei successi e due pareggi.



Quella andata di scena al San Paolo non è stata solo la prima sconfitta napoletana di Higuain da quando è avversario, ma soprattutto la gara che ha presentato al pubblico di casa un «nuovo» Napoli. Dopo lo 0-2 accumulato ad inizio ripresa con il gol del rossonero Calabria, è partita la trasformazione azzurra: nuovo modulo e capacità di rimonta come a Fuorigrotta non si vedevano da un bel po’. Per ricordare l’ultima volta in cui gli azzurri erano riusciti a rimontare due gol di svantaggio e vincere la gara, infatti, bisogna tornare con la mente alla stagione 2010-11: con Mazzarri in panchina e Cavani in campo, Hamsik e compagni riuscirono a ribaltare come un calzino la Lazio in un memorabile 4-3 che ancora oggi alberga nelle teste dei tifosi napoletani. Oltre sette anni più tardi, va di nuovo in scena un finale thrilling con il marchio di Mertens a calare il sipario quando mancano dieci minuti al fischio finale.Un Napoli di rimonta, dunque, come fatto notare in queste prime due gare ufficiali della stagione. La squadra di Ancelotti è andata in svantaggio sia alla prima di campionato contro la Lazio che sabato sera contro il Milan, ma senza troppi affanni è riuscita a ribaltare il pronostico e a portare a casa il risultato. «Colpa» anche di una difesa rinnovata, non negli uomini quanto negli automatismi, con tre gol subiti che alla lunga potrebbero essere un dato pesante da digerire. Ma se qualcuno pensava che il carattere di questo Napoli potesse essersi smarrito dopo l’addio di Sarri, ora può dormire sonni tranquilli: la cura Ancelotti continua e il gruppo sembra aver acquisito una solidità e maturità mentale importanti, qualità riscontrabili solo nelle grandi squadre. Un’arma decisiva che Carletto preferirebbe, però, accantonare nelle prossime settimane, per rinsaldare la difesa ed evitare l’ennesima rimonta.

