Napoli, il saluto del San Paolo: applausi per Reina, fischi a Higuain

di Gennaro Arpaia

Lo si immaginava e il San Paolo non ha «tradito» le attese. Napoli-Milan non è solo big match del turno di campionato, ma anche il ritorno in città di due ex azzurri tanto amati Gonzalo higuain e Pepe Reina. Tantissimi applausi per il portiere spagnolo che si è trasferito in rossonero dopo l'ultima stagione esaltante al Napoli agli ordini di Sarri, Reina ha anche ricambiato l'accoglienza con tanti applausi all'indirizzo delle tribune napoletane.



Applausi da parte dei tifosi anche per il nuovo portiere azzurro. David Ospina, il colombiano arrivato in chiusura di mercato, è stato accolto con entusiasmo dai presenti a Fuorigrotta. Lunghi e convinti, invece, i fischi all'indirizzo del Milan: tra i più beccati, ovviamente, Gonzalo Higuain. Il bomber argentino, dopo il trasferimento alla Juventus due anni fa, è stato scaricato dai bianconeri e si ritrova a vestire il rossonero quest'anno. Al San Paolo, da avversario, ha però un'ottima media: tre gol in tre gare.

