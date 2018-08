Napoli, è Carletto il tranquillo il vero vincitore tra i due litiganti

Sì, ok, materialmente è Zielinski che ha segnato con tutti e due i piedi la doppietta della rimonta ed è Mertens che ci ha messo il sigillo finale con un gol di rapina e però questa, signori miei, è principalmente la vittoria di Carlo Ancelotti.



Mettiamoci un attimo nei panni di quest'uomo. Proviamoci. Davanti a sé costui ha il debutto da straniero al San Paolo, lo stadio che l'ultima volta aveva osannato come un dio Maurizio Sarri e in cui lui stesso ha giocato da calciatore contro Maradona. Qui deve condurre, possibilmente in porto e non in faccia a nu muro, la prima partita stagionale in casa della squadra che allena. Di fronte a sé non un avversario qualunque ma il Milan, la sua squadra del cuore, quella con cui ha vinto tanto, tutto, da allenatore e calciatore, e che attualmente è allenata da un suo ex luogotenente, compagno fedele di tante onorevolissime battaglie, Rino Gattuso. Affianco a sé, uno da un lato e uno dall'altro, sindaco e presidente che litigano come due vajasse su stadio e sediolini.



Chiunque al suo posto sarebbe impazzito. Chiunque al suo posto avrebbe abbandonato le più elementari regole del vivere civile e avrebbe mandato tutti a fancul. Invece lui no. Tranquillo come un tifoso del Napoli che non sta vedendo la partita su Dazn, si è presentato in campo e ha azzeccato tutte le mosse. Zielinski titolare e Mertens nella ripresa a suonare la carica per l'affondo finale. «Calma, calma», diceva ai suoi quando erano sotto non di uno ma di ben due gol. E aveva ragione. Insomma, finalmente tra De Laurentiis e de Magistris abbiamo capito chi dobbiamo stare a sentire: a Ancelotti. Meglio accussì, no?

