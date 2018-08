Napoli-Milan, il derby di Ancelotti «Sarà un concentrato di emozioni, non manca molto allo scudetto»

di Roberto Ventre

Inviato a Castel Volturno



Carlo Ancelotti è carico per l'esordio a San Paolo. «Sarà un mix di emozioni per me, affronterò il Milan e incontrerò tanti miei vecchi amici, Gattuso, Leonardo. La cosa più importante sarà la prestazione del Napoli. Il successo con la Lazio ha fatto aumentare l'autostima, spero di vedere ancora delle cose migliori». Una partenza diversa, questo si aspetta Ancelotti. «Nella prma mezz'ora all'Olimpico abbiamo fatto ridere, mi aspetto una situazione diversa». Grande entusiasmo e grande fiducia. «Allo scudetto manca poco, l'anno scorso il Napoli è arrivato a quattro punti. Spero di poter dare il mio contributo per colmare questo gap».





Nessun dualismo tra Mlik e Mertens. «Ci sarà spazio per entrambi e possono anche giocare insieme. Mertens ha il vantaggio di poter giocare anche in un altro ruolo». Il ballottaggio in porta tra Karnezis e Ospina. «Devo decidere, Karnezis ha fatto bene, Ospina ha tante esperienza internazionale. Vediamo chi sceglierò». La quota scudetto, Allgeri ha parlato di 88-90 punti. «Non lo so, di sicuro è aumentata la concorrenza al vertice e la quota dovrebbe abbassarsi». Lo scetticismo iniziale intorno al Napoli. «Forse dipende dal mercato a fari spenti. Ma noi abbiamo fatto quello che serviva. Il Napoli ha grandi qualità dalla squadra dell'anno scorso, speriamo che tutti possano scoprirlo. E c'è un grande gruppo senza individualismi».

