Napoli-Milan live dalle 20.30 Ancelotti lancia Ospina tra i pali

La Juve di CR7 chiama, adesso tocca al Napoli. Carlo Ancelotti debutta al San Paolo contro il «suo» Milan. E cerca la vittoria, per spazzare via una settimana di polemiche extracalcistiche, con la clamorosa lite tra il presidente De Laurentiis e il sindaco de Magistris.



SEGUI LA DIRETTA



NAPOLI (4-3-3)

25 Ospina; 2 Hysaj, 33 Albiol, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 5 Allan, 17 Hamsik, 20 Zielinski; 7 Callejon, 99 Milik, 24 Insigne.

A disposizione: 27 Karnezis, 2 Malcuit, 21 Chiriches, 19 Maksimovic, 13 Luperto, 30 Rog, 42 Diawara, 9 Verdi, 11 Ounas, 14 Mertens. All. Ancelotti.



MILAN (4-3-3)

99 G. Donnarumma; 2 Calabria, 22 Musacchio, 13 Romagnoli, 68 Rodriguez; 79 Kessie, 21 Biglia, 5 Bonaventura; 8 Suso, 9 Higuain, 11 Borini.

A disposizione: 25 Reina, 90 A. Donnarumma, 20 Abate, 56 Simic, 33 Caldara, 93 Laxalt, 14 Bakayoko, 4 Mauri, 16 Bertolacci, 7 Castillejo, 63 Cutrone, 77 Halilovic. All. Gattuso.



ARBITRO: Valeri di Roma 2.

© RIPRODUZIONE RISERVATA