Il nuovo Milan tenta Mario Rui, il Napoli punta tutto su Fares

di Bruno Majorano

De Laurentiis è stato chiaro: «Prima le uscite», ed è anche in questa chiave che nella giornata di ieri l'agente di Mario Rui (Mario Giuffedi) ha fatto visita a Casa Milan. Il terzino portoghese del Napoli è dichiaratamente in uscita, e all'interno di una chiacchiera che aveva come piatto principale Veretout, il contorno è stato anche il terzino azzurro. Un incontro introduttivo durato quasi due ore, per capire che margini ci sarebbero per portare a termine l'operazione. «Veretout? Abbiamo parlato in generale. Operazione possibile? Non lo so: non abbiamo parlato nello specifico di giocatori», ha dichiarato Mario Giuffredi all'uscita dagli uffici del club rossonero. Poi ancora, «Mario Rui? Vediamo. Il dialogo con Maldini è ottimo come sempre». Messaggi chiari, non troppo cifrati, ma ora bisognerà mettere su le due trattative. Due, appunto, perché le operazioni possono anche essere separate l'una dall'altra. Innanzitutto perché anche il Milan ha necessità di vendere prima di comprare. Soprattutto a sinistra, dove c'è un sovraffollamento di uomini tra Strinic, Rodriguez e Laxalt. Ecco perché il club rossonero attualmente non è disposto a offrire più di 9 milioni di euro, mentre il Napoli ne chiede circa 15. Situazione diversa per Veretout (che pure piaceva al Napoli), visto che in mezzo al campo il Milan è decisamente più sguarnito e il regista francese può diventare una priorità del mercato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO