Napoli-Milan, il gioco delle coppie: Ancelotti punta su Albiol e Koulibaly

di Bruno Majorano

Da che mondo è mondo, il calcio italiano ha posato le sue fondamenta sulla scuola difensiva. Ecco perché si dice che alla fine il campionato di serie A lo porta a casa la squadra che subisce meno reti. Eppure con il passare delle stagioni c'è stata una continua evoluzione del ruolo. Non basta più picchiare per essere un difensore di valore, ma ora è necessario anche saper far ripartire l'azione e avere piedi delicati come quelli di un numero 10. In tal senso i 4 centrali che si affrontano domani al San Paolo in Napoli-Milan sono tra i principali interpreti del nuovo corso.



A Napoli Carlo Ancelotti ha trovato una coppia di centrali che si è affinata nel tempo. Albiol e Koulibaly sono cresciuti nella prestigiosa bottega del maestro Sarri e stagione dopo stagione hanno costruito una diga fatta non solo di sudore, ma anche di polvere magica, quella che più di una volta è stata preziosissima agli azzurri per tirarsi fuori da situazioni scomode trasformandole in pericolose contro offensive. In tal senso - gol a parte - a Napoli sono diventate celebri le scorribande nella metà campo avversaria di Kalidou Koulibaly. Il centralone senegalese ha dimostrato di essere bravo non solo nell'arte dello sradicare palloni ai cattivi che si apprestano dalle sue parti, ma anche di saper trattare l'attrezzo di lavoro con maestria per certi versi più da fantasista che da stopper. Con Albiol hanno formato la linea Maginot pressoché imperforabile, allenata insostituibile per il gioco di Sarri. Ecco perché De Laurentiis ha resistito alle avances di mezza Europa per trattenere i suoi pezzi pregiati e consegnare la difesa pressoché invariata nelle mani di Carletto Ancelotti, che sentitamente ha ringraziato il suo presidente.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO