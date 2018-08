di Bruno Majorano

Non serve avere una memoria da elefante per ricordare che l'ultima volta che Lorenzo Insigne ha sfidato il Milan, il napoletano è tornato a casa con una valigia piena zeppa di rimpianti. Era lo scorso 15 aprile e gli azzurri a San Siro si giocavano una fetta importante di scudetto. I tre punti sono passati veloci dai piedi di Lorenzo, che invece i confermare la loro proverbiale educazione si sono rivelati strumento di sofferenza per l'attaccante napoletano e per tutto il popolo di fede azzurra. Quando il pallone della vittoria è volato alto sulla traversa della porta di Donnarumma con Insigne agilmente involato verso il gol, i cuori di tutti i napoletani hanno smesso di pulsare per più di qualche minuto.



Eccoli lì i fantasmi di Lorenzo Insigne al cospetto del Diavolo, quelli che Carlo Ancelotti possano essere scacciati via nella notte del San Paolo. Uno stadio quanto mai amico per Lorenzo quando di fronte si ritrova il Milan. Lo score del napoletano contro i rossoneri è di tutto rispetto, perché è proprio la squadra di Gattuso ad essere la vittima preferita di Insigne in termini di gol.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO