Napoli, è Mertens l'uomo in più: «Che bello il San Paolo in festa»

È entrato dalla partita, ma ha saputo imprimere comunque il suo marchio. Dries Mertens è il match winner di Napoli-Milan, primo a parlare ai microfoni di Dazn al fischio finale. «È stato bello vedere lo stadio così pieno, a Napoli ad agosto sono tutti in vacanza ma oggi era comunque pieno e ci hanno aiutati per rimontare il punteggio. Alla fine abbiamo meritato di vincere», ha detto il belga.



«Il gruppo era già forte, veniamo da un campionato in cui abbiamo fatto 91 punti», ha detto Mertens. «Ora dobbiamo continuare come stiamo facendo, bisogna pensare una partita alla volta e provare a vincerle tutte. La panchina non è un problema, siamo tanti giocatori forti in panchina e meriteremmo di giocare tutti. Sono ancora un po' indietro con la forma perché sono tornato più tardi di tutti dal Mondiale e Milik sta facendo molto bene. Scudetto? Non lo so, la Juventus ha comprato giocatori forti, bisogna pensare gara dopo gara».

