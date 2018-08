Napoli, sms da Londra: quanti complimenti da Jorginho

di Delia Paciello

Uno spettatore speciale da Londra per Napoli-Milan: Jorginho è subito pronto a congratularsi con la sua ex squadra dopo la vittoria sui rossoneri. «Bravi», scrive su Instagram postando la foto di Zielinski, l’artefice della doppietta che ha rimesso in gioco gli azzurri.



Forse un po’ di malinconia per la sua bella Napoli, dove ha vissuto quattro splendidi anni. Una città che ha salutato con un po’ di amarezza per seguire Maurizio Sarri con la maglia dei blues e dove ha lasciato tanti amici. Napoletanizzato ormai nell’anima​, lui che ha giocato a pallone per le strade coi ragazzini come un vero e proprio scugnizzo, che ha assaporato la magia del San Paolo e che ha imparato a conoscere la mentalità del posto e a apprezzarla nella sua particolarità.



Ora però è pronto per la nuova avventura col Chelsea, in campo con il Newcastle di Benitez: due ex tecnici azzurri a confronto in Premier, e il centrocampista italo brasiliano vuole dimostrare la sua crescita alla corte del toscano.





