Napoli-Milan, lo scatto di Callejon: 259 volte azzurro come Maradona

di Roberto Ventre

Un ultimo scatto per l'aggancio a Maradona: Callejon contro il Milan arriva a 259 presenze in maglia azzurra, le stesse di Diego. Lo spagnolo ha bruciato le tappe, per lui è appena cominciato il sesto anno e nei cinque vissuti a Napoli ha saltato solo tre partite, due per squalifica (Sassuolo nel 2014 e Genoa nel 2017) e una per scelta tecnica (Villareal in Europa League nel 2016).



Una continuità impressionante, il migliore di tutti nei quattro campionati europei più importanti. Callejon è andato sempre di corsa, senza fermarsi praticamente mai: il recordman in campionato con 189 presenze, nessuno è riuscito a giocare così tante partite, lo spagnolo ha superato in questa speciale classifica anche i portieri di serie A, Liga, Bundesliga e Premier. Impegno, disciplina, grande professionalità dentro e fuori dal campo: questi i segreti del numero 7 che arrivò con Benitez, si è confermato con Sarri ed è partito forte con Ancelotti.



Quest'estate Callejon era indicato tra i possibili partenti e il Milan veniva considerato come la destinazione più probabile, si vociferava la possibilità di uno scambio con Suso. Invece Josè è rimasto e ci ha messo poco ad entrare in sintonia anche con il nuovo credo di Ancelotti, giusto il tempo delle prime amichevoli per metabolizzare i movimenti diversi rispetto al passato. Si è fatto trovare pronto per l'esordio in campionato: titolare contro la Lazio e protagonista assoluto sul gol di Milik con l'assist delizioso al polacco sul cambio gioco di Insigne.



