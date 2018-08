di Roberto Ventre

Cresciuto nelle giovanili del Milan, un talento del vivaio rossonero: Simone Verdi, acquistato in estate dal Napoli per 25 milioni dal Bologna, ci arrivò ad appena undici anni dell'Audax Travacò, una società dilettantistica.



Otto anni a Milano, la lunga trafila nel settore giovanile e poi due apparizioni in prima squadra: esordì a 17 anni, nella partita di Coppa Italia contro il Novara del 13 gennaio 2010. Fu riproposto nei quarti di finale persi al Meazza per 1-0 con l'Udinese. Lo lanciò Leonardo, il brasiliano in quella fase allenava il Milan, adesso è il direttore generale dell'area tecnica: Simone avrà modo di salutarlo al San Paolo. Il Milan è la squadra che lo ha lanciato e lì ebbe modo di conoscere Ancelotti che andò via nel 2009 dopo otto anni sulla panchina rossonera. «Quand'ero nelle giovanili del Milan, lui ha vinto tutto. Devo dire che la mia scelta è avvenuta anche per la presenza di Ancelotti. Voglio imparare tanto da lui a Napoli», disse in un'intervista a Sky alla vigilia del test con il Wolfsburg.



Verdi è il jolly di attacco di Ancelotti, può ricoprire tutti i ruoli e la sua duttilità l'ha già dimostrata nelle amichevoli in Trentino. Fu tra i migliori nelle prime tre uscite degli azzurri e segnò un gran gol contro il Chievo, bissando la rete messa già a segno con il Carpi. Buona anche la prestazione contro il Borussia Dortmund, anche se quella sera rimase all'asciutto: giocò a destra, da vice Callejon, nel ruolo che preferisce, anche se può muoversi allo stesso modo a sinistra e cioè nella posizione occupata da Insigne.



