Napoli-Milan senza sold out: 40mila cuori azzurri al San Paolo

di Gianluca Agata

Il Napoli torna a casa tra l'affetto dei 40mila che assisteranno alla partita con il Milan. Vernissage, quello di domani sera, visto che i lavori delle Universiadi hanno anche negato ai tifosi partenopei quel pizzico di calcio d'agosto che è la presentazione della squadra nella consueta amichevole internazionale. Via la pista di atletica con il massetto propedeutico alla posa del manto nuovo che avverrà a fine campionato, montate le balaustre antipanico volute dall'Uefa ai margini del secondo anello. Si attende il resto dei lavori in un perenne clima litigioso. Ad oggi sono poco più di 25mila i biglietti venduti con Distinti e tribune family sold out. Disponibili tutti gli altri settori con la Posillipo in rapido esaurimento. Facile pensare che il colpo d'occhio sarà notevole anche senza il tutto esaurito.



Entusiasmo e curiosità per una nobile prima. Il calendario si è divertito a regalare emozioni per la partita di domani sera. Arriva il Milan e non è una partita come le altre. Carletto Ancelotti protagonista indiscusso. Tante emozioni: da un lato si troverà a dover gestire l'affetto e l'entusiasmo del suo nuovo pubblico. Dall'altro lotterà contro il suo passato fatto di Gattuso sull'altra panchina e tanto rossonero. L'ultima volta che arrivò al San Paolo fu per un altro amarcord nove anni fa, visto che Ancelotti era tecnico del Milan contro il Napoli di Donadoni al suo esordio a Fuorigrotta. Finì 0-0 davanti a 58mila spettatori.



