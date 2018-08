Napoli-Milan, provocazione ultrà: de Magistris in curva contro ADL

di Gennaro Arpaia

«In occasione dell'incontro di calcio Napoli-Milan, saremo lieti di ospitare nel nostro amato settore il primo cittadino Luigi de Magistris». Questo il contenuto del volantino fatto girare sul web da una frangia del tifo azzurro. Gli ultrà della Curva B hanno deciso, infatti, da che parte stare nel diverbio continuo tra Comune e De Laurentiis riguardante lo Stadio San Paolo, al centro di una annosa questione che sembra aver raggiunto un punto critico.



«In curva con il Milan? Non sarò a Napoli sabato, ma sarò pronto a seguirvi nella gara successiva contro la Fiorentina al San Paolo». De Magistriis ci ha messo poco a rispondere al particolare invito degli ultrà della Curva B.



«Ringrazio di cuore gli ultrà della curva B dell'invito per la partita. Sono stato abbonato in curva B dal 1984 al 1990, da quando nel luglio del 1984 il Napoli acquistò Maradona».



L’invito al sindaco non è passato inosservato e de Magistris ne ha approfittato per rispondere per le rime al numero uno azzurro. «Del resto dopo i reiterati e offensivi attacchi alla Città e ai napoletani ho deciso di non sedermi più accanto ad Aurelio De Laurentiis», ha continuato. «Forza Napoli sempre, città e squadra! Sono nato a Napoli, sono napoletano fino al midollo, sono tifoso del Napoli e sono stato eletto per due volte Sindaco di Napoli. Amo Napoli oltre la mia vita! A presto, in curva B! Grazie».





