Napoli, ecco il fattore Ancelotti: quando i cambi sono decisivi

di Francesco De Luca

Magnifico Napoli, con quel tris di Zielinski e Mertens al Milan. Una clamorosa rimonta, un'impresa in una notte per cuori forti e non soltanto perché Ancelotti ha ritrovato il vecchio amore e al San Paolo sono tornati gli ex Higuain (odiato e inconcludente) e Reina (amatissimo e in panchina). Gattuso, l'allievo, aveva accarezzato il sogno di battere col Milan il maestro all'inizio del secondo tempo. Una montagna da scalare per gli azzurri anche questa partita, partendo dallo 0-2, dopo i gol di Bonaventura e Calabria, che avevano approfittato della doppia leggerezza di Mario Rui sul lato sinistro. Una prodezza balistica la prima, peraltro partita da un centrocampista con la vocazione offensiva, e una conclusione impeccabile la seconda. Il Milan è stato in grado di capitalizzare le occasioni create per piegare Ospina, al debutto tra i pali del Napoli. Tra i due gol vi sono stati gli azzurri, poco incisivi nel primo tempo: i tiri di Callejon e Milik erano stati i soli spunti di una squadra apparsa in difficoltà, gioco poco fluido e Hamsik regista in ombra, non in grado di dettare i tempi e trovare la giocata buona in attacco.



Com'era accaduto all'Olimpico, lo svantaggio ha scosso il Napoli, travolgente dopo il raddoppio del Milan, spentosi mentre i suoi avversari entravano in partita grazie alla prima delle due prodezze di Zielinski, uno dei tiratori scelti della squadra, perfetto nelle sue conclusioni. I rossoneri tentavano di alzare il muro contro il Napoli che Ancelotti ridisegnava inserendo Mertens per Hamsik (cambia l'allenatore, non il suo destino di essere sostituito dopo un'ora) e Diawara per Zielinski. Corretto anche il modulo per consentire a Mertens di giocare più vicino a Milik, che non pungeva ma impegnava i centrali rossoneri e creava spazi per i compagni, come nel caso della seconda rete del polacco, che ha colpito Donnarumma sempre sul lato sinistro. Il Milan è stato schiacciato dal Napoli rianimato da Zielinski, uno dei pezzi pregiati della gioielleria di De Laurentiis. Coraggioso Carlo a tenere contemporaneamente in campo Milik, Callejon, Mertens e Insigne e la sua scelta è stata premiata dal gol di Dries che ha chiuso la partita. Un esempio, il belga: è scivolato fuori dalla formazione titolare - almeno per ora - ed è il più tenace tifoso dei suoi compagni, come si è visto quando è scattato dalla panchina nel primo tempo perché aveva intravisto (probabilmente a ragione) un fallo da rigore di Calabria ai danni di Mario Rui.



Seconda palpitante e convincente vittoria in rimonta. Il Napoli si complica la vita ma sa sbrogliare le matasse: merito dei suoi giocatori e del suo allenatore, però gli azzurri devono entrare in partita prima dei loro avversari. Vincere con il sudore dà maggiori soddisfazioni ma sono ansie a cui i tifosi e Ancelotti volentieri rinuncerebbero. Intanto, quella cappa di pessimismo che avvolgeva la squadra a inizio stagione sembra dissolversi perché il Napoli tiene il passo della Juve, che nel pomeriggio ha battuto la Lazio a Torino. I tifosi bianconeri non hanno potuto festeggiare la prima rete di Cristiano Ronaldo, che ha fallito l'attesissimo appuntamento un attimo prima della rete di Manduzkic e, anziché esultare, si è arrabbiato per il gol fallito. Ma un calciatore, anche se è Pallone d'Oro, deve pensare prima alla squadra che a se stesso. Ci dispiace per chi aveva pronosticato il Napoli addirittura fuori dalla griglia scudetto esaltando nei pronostici oltre misura il Milan, scioltosi sotto la luce dei riflettori di Fuorigrotta.

