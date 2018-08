La grande notte del Napoli: sorrisi azzurri e qualche ora di relax

È un Napoli col sorriso bello largo quello che si è svegliato il giorno dopo la grande rimonta contro il Milan. Il doppio svantaggio non ha impedito alla banda Ancelotti la «Remontada», così come l’ha chiamata Albiol dal suo account Instagram. Il difensore spagnolo è stato tra i migliori del match insieme con il brasiliano Allan, vero e proprio gladiatore della mediana.



«Grande vittoria di gruppo», il messaggio di questa mattina del centrocampista azzurro, imbarcatosi per Barcellona dove trascorrerà le poche ore di riposo prima di fare ritorno a Castel Volturno. A Capodichino, di primo mattino, c’era anche Lorenzo Insigne: il napoletano è partito verso Parigi con la famiglia per un giorno e mezzo di relax, con lui in aereo anche Kevin Malcuit che ne ha approfittato per fare ritorno in Francia. Sui social ha fatto capolino anche il giovane Luperto. «Passo dopo passo. Che grande vittoria».



Ma la serata col Milan è stata caratterizzata dai due gol splendidi di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco ha ricevuto complimenti da tutti, da compagna e tifosi così come dal connazionale Milik. «Che emozione. Il miglior modo per cominciare la stagione nel nostro stadio», ha scritto su Instagram. «Sono orgoglioso di far parte di questo gruppo. E menomale che Zielu ha i piedi buoni», ha scherzato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA