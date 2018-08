La rimonta del Napoli esalta i tifosi: «Con Ancelotti faremo grandi cose»

di Oscar De Simone

Dallo sconforto per il doppio svantaggio alla gioia per la rimonta e la vittoria. Queste le sensazioni che il Napoli di Ancelotti ha “regalato” ai tifosi azzurri nella sfida contro il Milan di Gattuso. Una partita altalenante e dalle forti emozioni, la prima giocata in casa dagli azzurri in questo campionato. Una partita che, nonostante il primo tempo non giocato al massimo, ha dimostrato ancora una volta la forza di cui è capace la formazione partenopea.



«Siamo troppo forti - commentano i tifosi in strada - siamo capaci di rimonte eccezionali in condizioni difficili come quelle di questa sera. Il cambio di allenatore non ha comportato tutte queste grandi difficoltà iniziali e di approccio al campionato. Siamo convinti che continuando così e con questa mentalità, potremmo portare a casa grandi risultati quest’anno».

