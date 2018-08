di Oscar De Simone

Un Napoli arrembante che sappia dimostrare tutta la sua forza contro il Milan. È questa l'attesa dei tifosi che fin dal primo pomeriggio hanno affollato gli ingressi dello stadio San Paolo in attesa del big match contro i rossoneri di Reina e Higuain.



«È una partita molto attesa da tutti noi - dichiarano i cuori azzurri - e siamo sicuri che i nostri ragazzi la giocheranno al massimo delle loro possibilità. Abbiamo già dimostrato nella prima di campionato contro la Lazio quanto siamo forti e quanto possiamo dare in termini di gioco e di carattere e poi Ancelotti vorrà fare bene contro la sua ex squadra».



Davanti ai cancelli della Curva B, però, c’è anche stato il tempo di fare il punto tra le polemiche tra il presidente Aurelio De Laurentiis e il sindaco di Napoli Luigi de Magistris. «Ognuno deve fare il suo, il sindaco faccia il sindaco e il presidente faccia il presidente - tagliano corto i tifosi - Noi ci schieriamo dalla parte di Napoli e del Napoli, sperando che una volta e per tutte il presidente De Laurentiis possa capire con chi ha a che fare e che i tifosi non sono tutti uguali. Noi amiamo questa squadra e le resteremo sempre al fianco, sperando che anche la presidenza possa continuare a portare in alto i nostri colori».

© RIPRODUZIONE RISERVATA