Napoli, la prima volta di Zielinski: «E abbiamo meritato la vittoria»

«Non era semplice ritornare in partita, siamo stati bravi e alla fine abbiamo vinto meritando». Il Napoli ribalta il Milan in mezz'ora e ringrazia Piotr Zielinski, il centrocampista polacco che ha saputo caricarsi sulle spalle e con una doppietta riacciuffare i rossoneri. «Mi fa piacere aver aiutato la squadra con la mia doppietta, è la prima della mia carriera. Voglio continuare a fare gol perché mi fa felice, così come aiutare la squadra».



Un sorriso spunta sul volto del polacco quando Camoranesi lo paragona a Nedved. «Per me è un piacere sentire questo da un calciatore come Camoranesi», ha detto Zielinski ai microfoni di Dazn. «Spero di migliorare ogni giorno e di continuare a fare gol utilizzando entrambi i piedi, ma in questo Napoli ci sono tanti calciatori forti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA