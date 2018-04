Napoli, Milic tiene vivo il sogno: «È il giorno del match, non mollate»

di Delia Paciello

«A Napoli per vincere lo scudetto», aveva annunciato Hrvoje Milic appena messo piede a Castel Volturno. E il terzino croato continua a crederci ancora, sostenendo dalla panchina i suoi compagni: «Non mollate», scrive sui social. Oggi è il giorno di Napoli-Udinese e il difensore torna a dare la carica: bisogna mettere un punto al momento no e tornare grintosi determinati per questo finale di stagione. È già innamorato della città e appena possibile cerca di visitare i luoghi più caratteristici insieme alla sua famiglia. Dopo la gita a Pompei, il centro storico di Napoli e i panorami mozzafiato, è proprio il San Paolo a offrire quell’emozione in più che solo il pubblico azzurro sa regalare.



Breve ma intensa la sua esperienza in città: salvo sorprese a giugno scadrà il suo contratto e sarà libero di decidere il suo futuro. Arrivato a febbraio nel Napoli primo in classifica, ha subito colto l’occasione per entrare in un clima magico, quello del sogno scudetto: dopo l’esperienza italiana alla Fiorentina nella scorsa stagione, da svincolato dall’Olimpicos è tornato con estremo piacere in serie A. Il suo arrivo fu dettato essenzialmente dalla necessità: sperando nel pronto rientro di Ghoulam Giuntoli non aveva insistito nella finestra di gennaio alla ricerca di un terzino. Poi la brutta sorpresa del secondo inforunio dell’algerino ha costretto il diesse azzurro a cercare qualche valida risorsa fra gli svincolati.



Ancora nessun esordio ufficiale in campo, ma Sarri lo tiene pronto in panchina in caso di necessità. Per ora Milic si gode la città e dà carica ai suoi nuovi compagni, provati dopo una stagione ad altissimi livelli e ricca di insidie: ma bisogna tener vivo il sogno, e il croato è portatore sano di positività e speranza.







