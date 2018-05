Entra in campo e sblocca il match. Con un gol bellissimo. Arek Milik ha saputo prendersi ancora la scena di questo Napoli con una marcatura che non ha solo messo in discesa la gara contro la Sampdoria ma è anche un biglietto da visita per la prossima stagione. «Ho visto il portiere dov’era, avevo un po’ di spazio per girarmi, non c’ho pensato tantissimo e ho calciato con fiducia», le prime parole del polacco.



«È più bello partire titolari, ma sono molto contento per il gol», ha aggiunto Milik a Radio Kiss Kiss, partito ancora una volta dalla panchina. «Sto bene fisicamente, ora voglio giocare il più possibile, speriamo che il prossimo anno vada tutto bene. Peccato che il campionato sia ormai finito, ma ora per me c’è il Mondiale e voglio fare bene con la Polonia. Prima però c’è il Crotone, vogliamo vincere l’ultima gara davanti al nostro pubblico, abbiamo ancora un record da raggiungere che sono i 91 punti. Sarri è un grande allenatore, vuole sempre vincere. Non so resterà qui, non chiedetelo a me. I cori? È stato giusto sospendere la gara, è brutto sentirli dal campo».

