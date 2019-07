«Vogliamo vincere lo scudetto da tanti anni, ma non ci siamo mai riusciti, purtroppo. La Juve ha fatto una grande stagione lo scorso anno, soprattutto nei primi mesi quando le vincevano tutte e per noi era difficile riuscire a stargli dietro». Arek Milik suona la carica per la nuova stagione, lo fa direttamente da Radio Kiss Kiss. «Anche quest'anno, come sempre, vogliamo provarci, poi vediamo cosa succederà».



«Abbiamo un allenatore con grande esperienza. La mia ultima stagione è stata buona ma so che posso fare meglio, aiutare di più la squadra e segnare di più», ha continuato il polacco. «Io lavoro sul campo e sono concentrato su quello, non su quello che sul mercato viene detto dai giornali. Non sto a pensare cosa dicono il presidente, l'allenatore, e se vogliono comprare un nuovo centravanti», ha confessato. Poi una battuta sull'ex allenatore Sarri: «È stata una sua scelta, è un grande professionista e dobbiamo rispettarlo».

