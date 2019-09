Napoli, Milik e gli occhi della tigre: ​«Ci siamo, manca poco»

La canzone in sottofondo basterebbe a far capire la situazione: «Eye of the tiger», gli occhi della tigre, quelli che Arkadiusz Milik dovrà dimostrare da qui a qualche giorno. «Sta meglio» aveva annunciato ieri Carlo Ancelotti in conferenza, ma il polacco alla fine non è rientrato tra i convocati per la sfida alla Sampdoria, ancora una volta dopo aver saltato già le prime due uscite uficiali contro Fiorentina e Juventus.



Ieri, dal suo profilo ufficiale sui social, l'attaccante polacco ha mostrato le immagini dei suoi allenamenti sulla sabbia a Castel volturno lanciando la sfida: «Ci siamo, manca poco» ha scritto Arek che anche oggi non sarà con i compagni al San Paolo.









