Il Napoli chiude il caso Milik: non va a Firenze ma rinnova

di Gennaro Arpaia

25 anni già compiuti, gli ultimi tre con addosso la maglia del Napoli. Stagioni di certo non facili, un po’ per il doppio infortunio alle ginocchia che tutti conoscono, un po' per quelle voci di mercato che l’hanno sempre accompagnato. Arkadiusz Milik è pronto a ricominciare, ma a Firenze darà già forfait: i problemi muscolari avvertiti negli ultimi dieci giorni mettono in crisi l’attaccante azzurro che con la squadra a Firenze non ci sarà in vista dell’esordio in campionato.



Lo scorso anno aveva segnato all’avvio di stagione a Roma contro la Lazio, quest’anno, invece, sarà costretto a guardare l'esordio da casa. E magari a continuare a leggere gli inviti dei tifosi azzurri alla società per il mercato. La volontà del club di Aurelio De Laurentiis nel caso Icardi hanno svelato le voglie della tifoseria che - dopo Cavani e Higuain - ancora si aspetta un bomber che faccia sognare lo scudetto. Il polacco ha segnato, nell’ultimo anno ha messo insieme 20 gol tra campionato e Coppe, ma i troppi passaggi a vuoto davanti alla porta nei match decisivi dell'anno non hanno fatto sì che la fiducia schizzasse ai livelli richiesti.



«Ma Arek è forte, se fosse di un’altra squadra lo vorremmo con noi», ha detto oggi Ancelotti in sala stampa dopo aver annunciato la sua assenza a Firenze. «Noi ce lo teniamo stretto per il presente e per il futuro». Il contratto in scadenza nel 2021, quindi, non fa più notizia. Anzi, è lo stesso Ancelotti a regalare la notizia del giorno. «La società sta lavorando per il rinnovo, significa che punta su di lui». Fino ad oggi le trattative per il rinnovo del polacco non erano mai venute fuori, ma evidentemente il Napoli ha messo in agenda anche il suo nome. Con lui, infatti, altri casi: Callejon e Mertens in scadenza tra un anno, il connazionale Zielinski proprio come Arek nel 2021.Sembra chiudersi qui, quindi, il caso Milik. L’attaccante resterà azzurro con la società che non vuole saperne di lasciarlo andare e, anche con l’eventuale ingresso di un ‘altra punta nei prossimi mesi, non sarà di certo Arkadiusz a rimetterci il posto. «Ho parlato con lui, non so se soffre per le tante voci di mercato» ha ammesso Ancelotti che nel frattempo spera di poter contare su di lui già dalla prossima settimana a Torino. L’obiettivo sarà migliorare il bottino precedente di 20 gol, dimostrare a sé stesso e ai tifosi che il Napoli che punta allo scudetto non ha bisogno di una punta che non sia lui.

