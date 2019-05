Napoli, Milik si racconta: «Potevamo eliminare il Liverpool»

L'attaccante del Napli Arek Milik ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Passato, presente e futuro per il centravanti polacco che si racconta così, partendo dagli ultimi verdetti della Champions League: «Eravamo vicini ad eliminare il Liverpool, peccato non aver superato il girone ed è stato anche un peccato non battere l'Arsenal in Europa League. Purtroppo questo è il calcio. In Champions abbiamo sbagliato qualcosa come il gol all'ultimo minuto subito dal Psg o la mia occasione a fine partita col Liverpool. Abbiamo raggiunto il secondo posto, anche se non era il nostro obiettivo. Possiamo crescere tantissimo, ci prepareremo ancora meglio per la prossima stagione».

