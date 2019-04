Napoli, Milik ora vuole l'Arsenal: «Mi aspetto un San Paolo pieno»

Il 20° gol stagionale per prenotare un posto da titolare contro l’Arsenal giovedì. Arek Milik vuole il riscatto in Coppa. «Questa vittoria ci voleva, spero ci dia un po’ di fiducia dopo le ultime due partite in campionato. Non era facile venire a vincere a Verona, loro difendevano molto bassi, ma siamo contenti per i tre punti soprattutto in vista di giovedì» ha confessato il bomber polacco. «17 gol in campionato sono un dato importante, anche se ci sono ancora calciatori davanti a me e vorrei avvicinarli».



La testa ora va alla gara contro l’Arsenal. «Sono fortissimi, ma giochiamo in casa e vogliamo batterli» ha detto a Radio Kiss Kiss. «Ai tifosi non dico nulla, loro sono sempre con noi e ci sostengono in ogni partita. Li aspetto al San Paolo giovedì, spero di vedere uno stadio pieno. Noi daremo tutto, sappiamo che servirà una gara perfetta ma possiamo farcela. Non so se giocherò dal primo minuto».

