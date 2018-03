Lazio, Felipe verso l'addio il Napoli si lancia sul brasiliano

di Delia Paciello

Un inizio di stagione piuttosto tribolato per Felipe Anderson per via dei tanti infortuni e delle incomprensioni con il tecnico Simone Inzaghi. Solo nell’ultimo periodo il fantasista brasiliano è riuscito a trovare spazio nell’undici titolare della Lazio, ma potrebbe comunque lasciare la Capitale la prossima estate.



Proprio le buone prestazioni con la maglia biancoceleste avrebbero recentemente rinvigorito l’interesse di alcuni club italiani, fra cui Napoli, Inter e Milan. Un interesse che non dispiace affatto a Felipe e ai suoi agenti, intenti a lavorare per un eventuale addio a giugno. Per privarsi del versatile talento brasiliano questa volta Lotito si potrebbe accontentare di circa 40 milioni di euro, dieci in meno di quanto tre anni fa era pronto a stanziare il Manchester United per portarlo in Premier League.



Rapido e scattante, fra le sue caratteristiche principali una gran tecnica di base e un eccellente dribbling. Dotato anche di un buon tiro dalla distanza, è capace di adattarsi a diversi ruoli grazie al suo spiccato spirito di sacrificio: negli anni al Santos Anderson ha giocato da trequartista puro; arrivato in Italia si è poi spesso posizionato come esterno offensivo o centrocampista di fascia. Ambidestro, può giocare su entrambe le fasce anche se si esprime meglio sulla destra. Le sue doti offensive lo rendono efficace anche in attacco, seppur nella nazionale brasiliana under 20 ha giocato in posizione più arretrata in mezzo al centrocampo. Proprio la sua versatilità lo rende appetibile al Napoli, che potrebbe facilmente adattarlo in diversi ruoli.



È per questo che Giuntoli è pronto ad approfittare della situazione, una pace in bilico in casa biancoceleste, in modo da spingere il suo arrivo in azzurro. Ma bisognerà anticipare le milanesi, che hanno già puntato il 24enne di Brasilia.

