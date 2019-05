Napoli, missione compiuta: azzurri matematicamente secondi

Un ultimo quarto d’ora da urlo, con i gol della rimonta che fanno impazzire i pochi intimi del San Paolo. Prima Dries Mertens, poi Lorenzo Insigne, la coppia d’oro lanciata dal primo minuto stasera da Ancelotti ha ribaltato in un fazzoletto di tempo il Cagliari e si è regalata la vittoria, facendo esultare anche Carlo Ancelotti, ora a quota 73 punti.



Con i tre conquistati contro i sardi, infatti, il Napoli blinda anche l’ultimo obiettivo stagionale, il secondo posto. L’Inter, terza, ora dista ben dieci punti in classifica, impossibili ora da recuperare negli ultimi tre turni del campionato. La gara contro i nerazzurri di Spalletti sarà proprio l’ultima sfida interna che Insigne e compagni giocheranno a Fuorigrotta, ma da domani la testa è già al prossimo anno, con la Champions già centrata una settimana fa.



Il Napoli sale così per la 20° volta sul podio della Serie A in 73 campionati di Serie A a girone unico:



Due volte 1°(1987, 1990)

Otto volte 2°(1968, 1975, 1988, 1989, 2013, 2016, 2018, 2019)

Dieci volte 3° (1933, 1934, 1966, 1971, 1974, 1981,1986, 2011, 2014, 2017)



Il @sscnapoli è aritmeticamente secondo in campionato con tre giornate di anticipo e con 10 punti di vantaggio sulla terza, l’Internazionale #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 5 de mayo de 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA