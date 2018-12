Napoli, missione Europa League: Chelsea e Arsenal le grandi rivali

di Roberto Ventre

L'Europa League nuovo obiettivo del Napoli. Ancelotti lo ha messo subito nel mirino, un attimo dopo il ko di Anfield con il Liverpool che ha fatto sfumare il sogno della qualificazione agli ottavi di Champions League. E stessa cosa ha fatto Hamsik, il capitano, lanciando subito la nuova sfida sul suo sito. «Ora in Europa League vogliamo arrivare il più lontano possibile».



Il Napoli si presenta come una delle favorite alla vittoria finale, tra le possibili candidate della finale il 29 maggio allo stadio Olimpico di Baku in Azerbaijan. La formazione azzurra retrocessa dalla Champions è una delle migliori quattro terze classificate avendo chiuso il raggruppamento con nove punti e sarà testa di serie nel sorteggio di lunedì a Nyon: avrà quindi il vantaggio nei sedicesimi di finale di pescare una formazione che farà parte dell'urna di seconda fascia. In più gli azzurri non potranno affrontare un'italiana e quindi eviteranno certamente Lazio, Inter e Milan (i rossoneri però devono ancora strappare ufficialmente il pass per la qualificazione). I nerazzurri di Spalletti, eliminati dalla Champions League come il Napoli, sono sulla carta tra gli avversari potenzialmente più temibili.



