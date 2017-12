Il momento d'oro di Allan: «Gruppo ottimo, non fermiamoci»

di Gennaro Arpaia

Tra i protagonisti della vittoria di Crotone anche Allan, il centrocampista brasiliano che ha servito l'assist vincente a Marek Hamsik ed è uscito dagli spogliatoi dello Scida col sorriso giusto. «Siamo un gruppo affiatato e divertente, tutti scherziamo nello spogliatoio ed io sono felice di farne parte», esordisce il centrocampista ai microfoni di Premium Sport.



«Senza dubbio il nostro obiettivo è continuare così ed arrivare più in alto possibile», ha continuato Allan. «Dopo il gran girone di ritorno dello scorso anno, abbiamo fatto un buon girone d'andata. Non dobbiamo fermarci, però, sappiamo di avere le qualità per stare lassù. Siamo felici della prestazione e della vittoria di stasera». E a Sarri che spera di non doverlo condividere con il Brasile risponde con una battuta: «Mi auguro che il mister cambi idea perché io spero di averne la possibilità e poterci andare».

