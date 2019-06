Napoli, mossa per Lozano: pronta l'offerta da 40 milioni di euro

di Roberto Ventre

L'obiettivo più concreto per l'attacco resta Lozano, il terzino sinistro in pole position è Castagne, a centrocampo i più seguiti rimangono Veretout e Almendra. Il Napoli lavora innanzitutto su questi profili in entrata per piazzare altri colpi dopo l'acquisto del terzino destro Di Lorenzo dall'Empoli.



La valutazione di Lozano è 40 milioni, il Psv non è disposto a fare sconti anche perché sa che l'esterno messicano fa gola a molte squadre. E il Napoli è innanzitutto su di lui che punta (piace moltissimo ad Ancelotti) e prepara l'offerta per accontentare la richiesta del club olandese. L'altro piano porta a Rodrigo, un'operazione ancora più costosa e più complicata: 70 milioni la richiesta del Valencia. Difficile anche James Rodriguez, il colombiano che tornerà al Real Madrid e Ancelotti ha allenato sia in Spagna che al Bayern Monaco ed è seguito dalla Juve e dallo United. Resta una pista sempre da seguire quella di De Paul dell'Udinese.



