Napoli, nasce «Aurofood»: De Laurentiis si dà alla ristorazione

Nuovi investimenti in vista per la Filmauro della famiglia De Laurentiis. Il presidente azzurro è pronto a sbarcare anche nel settore della ristorazione, dopo il cinema ed il calcio già conosciuti negli ultimi anni: secondo quanto ripprtato dall'odierna edizione di Milano Finanza, il patron del Napoli aggiunge il food retail ai settori di investimento precedenti, contanto anche le auto d'epoca e l’acquisto del 51% della GreenRoof, che produce e vende i gelati col marchio «Steccolecco».



L’ultima novità riguarda la creazione della «Aurofood», che si occuperà dell’attività di acquisto e gestione di ristoranti, pub, pizzerie, bar, pasticcerie, gelaterie, paninoteche, mense ed esercizi pubblici dedicati alla ritorazione. Una vera e proria novità per la Filmauro, ancora in fase sperimentale e di lancio, di cui si saprà maggiormente nei prossimi mesi.



L'azienda fondata nel 1975 ha chiuso l’esercizio al 30 giugno 2018 con ricavi per 240,8 milioni di euro (in calo del 28% circa rispetto ai 335,9 milioni di euro dell’esercizio 2017) e una perdita di 5 milioni di euro (contro l’utile di 69 milioni dello scorso esercizio). I ricavi del Napoli valgono l’87% dei ricavi consolidati del gruppo di De Laurentiis, mentre la sola Filmauro ha avuto ricavi per 22,5 milioni di euro, in calo rispetti ai 25,2 milioni del bilancio precedente (11,9 milioni contro i 15,4 del 2017). La vendita del marchio Steccolecco ha portato un fatturato di 276mila euro e dal business del food altri 250mila euro, mentre l’attività di acquisto, noleggio e vendita di auto d’epoca ha avuto investimenti per 7,5 milioni con ricavi per 845mila euro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA