La lettera di Natale di De Laurentiis: «Cari tifosi, coronerò i vostri sogni»

«Insieme con Sarri, maestro di calcio, e col nostro splendido gruppo vogliamo proseguire su questo cammino per raggiungere e regalare a voi tifosi le più nobili e alte soddisfazioni umane e sportive», e ancora «il mio impegno e il mio lavoro sono e saranno sempre costanti per far sì che si possano coronare i nostri sogni».



È un augurio natalizio con sogno-scudetto, quello di Aurelio De Laurentiis, che oggi ha scritto una lettera aperta ai tifosi sul sito web del Napoli. «Abbiamo trascorso - spiega il presidente azzurro - un anno bellissimo insieme, ricco di soddisfazioni, bel gioco ed emozioni. Il 2017 è stato un anno solare che ci ha visti protagonisti di un record straordinario di punti e di una sequenza di risultati che hanno portato la nostra squadra a essere tra le più ammirate in Italia e in Europa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA