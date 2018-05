Napoli, sei nella storia: 88 punti in Serie A, Sarri migliora ancora

di Gennaro Arpaia

L’ennesimo sorriso della stagione. Il Napoli sbanca Marassi battendo 2-0 la Sampdoria e torna a vincere in trasferta. Ma non solo, perché il successo di questa sera a Genova è pura storia per la squadra di Maurizio Sarri: con i tre punti conquistati, il Napoli vola a quota 88 in classifica, un dato record in assoluto, ma che purtroppo non potrà valere lo scudetto, dopo gli 86 messi insieme in tutto lo scorso campionato e che potrebbe ancora crescere nell’ultimo match della prossima settimana.



Il trend sarriano, dunque, continua a crescere. Con il toscano in panchina, infatti, il Napoli ha battuto ogni anno i suoi stessi record. Nel 2015/16, l’anno dei 36 gol di Gonzalo Higuain in Serie A, la squadra riuscì a chiudere al secondo posto grazie agli 82 punti conquistati. Punteggio migliorato un anno fa, con quegli 86 punti messi insieme che valsero, però, solo il terzo posto dietro a Juventus e Roma. Quest’anno l’ennesimo scalino superato. Potenzialmente, gli azzurri potrebbero chiudere il loro campionato a quota 91 punti, una vetta quasi impossibile da immaginare ad inizio anno.

