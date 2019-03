Napoli, Pasquetta al San Paolo: con l’Atalanta di lunedì in Albis

Arriva l’ufficialità: Napoli-Atalanta,inizialmente in programma per sabato 20 aprile, verrà giocata il giorno 22, lunedì di Pasquetta, alle ore 19 come comunicato dalla stessa Lega Serie A con un comunicato pubblicato in queste ore.



La decisione è stata presa dalla Lega a causa dell'impegno che azzurri avranno qualche giorno prima, il 18 aprile, contro gli inglesi dell'Arsenal per gli ottavi di Europa League, ritorno al San Paolo per la sfida dei quarti di finale del torneo. La speranza dei tifosi azzurri è poter festeggiare la Pasqua insieme con il passaggio del turno alle semifinali.

