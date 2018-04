Napoli, nome nuovo dalla Germania Il gioiello Wolf sul taccuino azzurro

di Gennaro Arpaia

Classe 1995 alla sua prima vera stagione da protagonista. Marius Wolf ha fatto innamorare tutti di sé. Non solo per le doti tecniche o tattiche mostrate nell'ultima stagione di Bundesliga, ma anche per il temperamento e i margini di crescita che sembrano ancora importanti. Il centrocampista dell'Eintracht Francoforte, 30 presenze e 5 gol fin qui in stagione, si candida ad essere un protagonista anche del prossimo mercato, nonostante il contratto in essere con scadenza al 2020.



Secondo quanto riportato dalla Bild in Germania, sul centrocampista nativo di Coburg ci sarebbero già diverse big europee. Non solo il Napoli, ma anche il Marsiglia, il Lipsia (che lo aveva già cercato a gennaio) ed i club tedeschi di vertice. In società non si sbottonano, ma fanno trapelare che ci sono già stati contatti con altre squadre per la cessione in vista del mercato estivo. Wolf agisce da centrocampista di corsia a destra, ma all'occorrenza può anche giocare da centrale in mediana, sempre col vizio del gol.

